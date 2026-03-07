Tv Talk Nino Frassica | Pucci? Un buon comico se non fa satira

Nino Frassica è stato ospite a Tv Talk, dove ha parlato della sua esperienza a Sanremo e di quella che terrà questa sera a Sanremo Top con Carlo Conti. Ha commentato anche Pucci, definendolo un buon comico a patto che non faccia satira. La discussione si è concentrata sui vari aspetti della sua carriera e delle trasmissioni recenti.

Nino Frassica a Tv Talk ha fatto un bilancio sull'esperienza a Sanremo e quella che affronterà stasera a Sanremo Top con Carlo Conti. Nessun riferimento a Valeria Marini Oggi ospite a Tv Talk Nino Frassica che questa sera sarà co-conduttore di Sanremo top, al fianco di Carlo Conti. I due inviteranno 15 Big di Sanremo per analizzare come sta andando in classifica la propria canzone. Gli appuntamenti televisivi saranno due: questo sabato ed il prossimo, il 14. Con l’occasione Frassica ha confessato che già lo scorso anno Conti, dopo l’esperienza, gli ha chiesto di tornare al festival successivo e così è accaduto. L’attore ha avuto tempo un anno per pensare a nuove gag da portare all’Ariston. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Carlo Conti conduce, insieme a Nino Frassica, due appuntamenti speciali in cui i 30 Big in gara a Sanremo 2026 e i due finalisti delle Nuove Proposte si esibiscono cantando i brani presentati al Festival. "Sanremo Top", da questa sera alle 21.30 su Rai1, acc - facebook.com facebook

Accussì! In questa puntata Luca Argentero, Nino Frassica, Federico Quaranta, Linus, Antonio Di Bella, Annalisa Bruchi, Silvia Boccardi In studio con noi Carlo Puca, Riccardo Bocca, Marta Cagnola, Paolo Di Lorenzo, Angela Calvini e Lorenza Sebastiani #TvT x.com