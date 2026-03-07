Tutto pronto per la storica competizione La Garibaldina | fra i talenti in gara anche il racalmutese Giulio Mantovani

C'è anche un agrigentino, un racalmutese per la precisione: Giulio Mantovani, fra i tre talenti emergenti che difenderanno i colori della Star Cycling Lab, società ciclistica di Marsala, che è guidata dai fratelli Stella. La compagine è pronta a quello che sarà un appuntamento clou della stagione: la storica competizione "La Garibaldina", in programma il 15 marzo. Oltre a Giulio Mantovani, a incarnare lo spirito regionale del progetto ci sono anche Tancredi Stella, giovane promessa di Marsala, e Salvatore Argentino, talento proveniente da Avola. Calcare le strade de "La Garibaldina" significa trovarsi di fronte a un percorso impegnativo e a un gruppo di avversari di alto livello, un banco di prova che segna una tappa fondamentale nel loro percorso di maturazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

