Tutti i rincari della guerra

Da inizio settimana i prezzi dei carburanti sono aumentati di circa il 20%, mentre le bollette familiari potrebbero salire di circa 300 euro. Anche i biglietti aerei sono previsti in aumento e la spesa alimentare a marzo registra un incremento di circa 40 euro. Questi sono i principali rincari registrati in questi giorni.

Il petrolio potrebbe salire a 150 dollari al barile entro poche settimane se lo Stretto di Hormuz rimanesse chiuso, avverte il ministro dell'Energia del Qatar. Il traffico di petroliere è crollato da 138 navi al giorno a sole due, mentre il Kuwait ha iniziato a sospendere la produzione di petrolio a causa di problemi di stoccaggio. E poi c'è il gas. Sempre da Hormuz transita il Gnl del Qatar, leader mondiale, che arriva in Italia. Ma è tutto fermo. Fino a marzo possiamo stare tranquilli per le forniture. Da aprile si vedrà, sostengono i manager del settore. Risultato: il Brent, ovvero il greggio europeo, è rincarato del 25% da venerdì scorso a oltre 92 dollari al barile, il gas ad Amsterdam del 65% in una settimana a 52 euro per megawattora, la benzina e il gasolio hanno visto un balzo di poco inferiore al 20%.