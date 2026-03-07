Tutti con Spalletti dopo il tweet della Juve | L’unico competente
Dopo il tweet della Juventus che ha definito Luciano Spalletti “l’unico competente”, si è riacceso il confronto sulla sua figura. Il tecnico, nato nel 1959 a Certaldo, è attualmente il più anziano tra gli allenatori della Serie A e detiene il record di essere il più anziano nella storia della Juventus. La sua presenza in questa stagione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.
Luciano Spalletti è uno degli allenatori più ‘anziani’ della nostra Serie A, il più anziano in assoluto della storia della Juventus. Oggi ha compiuto 67 anni e il club bianconero lo ha omaggiato sui propri social. “Tanti auguri al nostro mister. Buon compleanno Luciano”, il post su X della Juve sotto a cui sono piovuti tantissimi commenti. Praticamente tutti in favore del tecnico di Certaldo, nello specifico pro-rinnovo del contratto che scade a giugno. “Rinnovsatelo”; “Un biennale subito”. C’è chi poi ne ha approfittato per lanciare una stilettata alla società: “È l’unico competente che c’è nella Juve attuale”. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Spalletti dopo Juve Cremonese: «Ieri ho guardo bene Inter-Napoli e posso dirvi una cosa. Il mio futuro? Sono l’unico che non ha bisogno di contratti!»
John Elkann, retroscena con Spalletti dopo Monaco Juve: qual è il pensiero che emerge dalle parti della ContinassaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
LUCIANO SPALLETTI'S FIRST DAY AT JUVENTUS | Welcome to Turin!
Tutto quello che riguarda Tutti con Spalletti dopo il tweet della....
Temi più discussi: Spalletti: Vivo per il quarto posto. Sono sicuro: faremo un grande finale di stagione; Chiellini: Kelly? Nulla da commentare. Con Spalletti sbagliato giusto una partita e mezzo; Spalletti spazza via i depressi: Se ci credo? Io ci vivo per il quarto posto! Juve, un gran finale; Chiellini si presenta al posto di Spalletti dopo Juve-Galatasaray spiegando perché non parlerà.
Juventus, avanti con Spalletti: l'annuncio del rinnovo dopo il Pisa. Dettagli e durata del nuovo contrattoRinnovo vicino per Spalletti: in settimana l'incontro con la dirigenza alla Continassa per prolungare il contratto. msn.com
Pagina 3 | Spalletti: Ci sono capitati troppi episodi contro tutti assieme. Poi sul rientro di VlahovicLa Juventus, dopo quattro turni senza vittoria, è chiamata a tornare a conquistare i tre punti. All'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno il Pisa di Hiljemark, ultimo in classifica assieme al Veron ... corrieredellosport.it
Penso che questo riguardi tutti i docenti anche se si tratta di politica, purtroppo. - facebook.com facebook
Tutti i colori di «Nouvelle Vague»: i film da non perdere (in bianco e nero) al cinema nel fine settimana x.com