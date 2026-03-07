Tutti con Spalletti dopo il tweet della Juve | L’unico competente

Dopo il tweet della Juventus che ha definito Luciano Spalletti “l’unico competente”, si è riacceso il confronto sulla sua figura. Il tecnico, nato nel 1959 a Certaldo, è attualmente il più anziano tra gli allenatori della Serie A e detiene il record di essere il più anziano nella storia della Juventus. La sua presenza in questa stagione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.