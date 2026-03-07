Trump sul negoziato Russia-Ucraina | Trattative difficilissime per l’odio tra i due Paesi

Durante un intervento al vertice “Shield of the Americas” in Florida, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione tra Russia e Ucraina, affermando che le trattative sono estremamente complesse a causa del forte odio tra le due nazioni. La sua dichiarazione si concentra sulla difficoltà di negoziare in un contesto di tensioni profonde e di antagonismo tra i due Paesi.

Il negoziato tra Russia e Ucraina resta «difficilissimo» a causa dell’«odio enorme» tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo al vertice “Shield of the Americas” nel suo golf club di Doral. «Vedremo che succede – ha affermato Trump – siamo stati vicini molte volte a chiudere un accordo, ma una parte o l’altra si tirava indietro». “Un favore all’Europa” Il presidente statunitense ha poi aggiunto che il conflitto non riguarda direttamente gli Stati Uniti: «Non stiamo davvero perdendo. Loro stanno perdendo. Non ci riguarda granché perché ci separa un oceano». Trump ha infine sottolineato che l’impegno degli Stati Uniti nel negoziato è legato anche agli equilibri internazionali: «Lo sto facendo come favore all’Europa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

