Trump | Stiamo facendo bene distrutte 42 navi della Marina iraniana in 3 giorni

In un messaggio pubblicato online, un rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che in tre giorni sono state distrutte 42 navi della Marina iraniana. La dichiarazione evidenzia che l'azione militare è stata intensa e rapida, e che, secondo quanto detto, la situazione sta procedendo positivamente. Nessun dettaglio sulle modalità o sulla località dell'intervento è stato fornito.

La retromarcia parziale dell'Iran: "Fermeremo attacchi ai Paesi del Golfo. Solo se." GUARDA (Agenzia Vista) Usa, 07 marzo 2026 "È stato un periodo piuttosto selvaggio, ma sta andando molto bene. Ho ricostruito l'esercito, l'ho ricostruito e lo ho reso davvero forte e la mia prima amministrazione insieme a molte altre cose che abbiamo fatto. Abbiamo avuto un ottimo primo semestre e ora lo stiamo sfruttando. Sfortunatamente, dobbiamo farlo. Ma è fantastico. Non esiste un esercito simile sulla Terra. Nemmeno vicino. E stiamo andando molto bene in Iran. Abbiamo distrutto 42 navi della Marina, alcune delle quali molto grandi, in tre giorni.

Trump: "Distrutta la marina iraniana". Affondate dagli Usa 42 naviIl presidente americano Donald Trump ha reso noto che l'esercito americano ha affondato 42 navi della marina iraniana negli ultimi tre giorni.

Iran, Trump: «Stiamo facendo bene, distrutte 42 navi della marina in 3 giorni»(LaPresse) In Iran gli Usa stanno andando molto bene. Lo ha detto Donald Trump durante la riunione Shield of Americas che si sta tenendo a Miami insieme ai leader di diversi Paesi dell'America Lat ... msn.com

Trump: Li stiamo facendo a pezzi. Ali Larijani: L’Iran è pronto per una lunga guerraAli Larijani, attuale leader iraniano, scrive su X che a differenza degli Stati Uniti, l’Iran è pronto per una lunga guerra ... corrierenazionale.it

Sono stati bombardati 13 ospedali. La guerra sporca di #Trump e #Netanyahu. A #Gaza si erano consumate le prove generali. In #Libano intanto anche l'Unifil è un obiettivo per Israele. x.com

"Le forze di Usa e Israele negli ultimi giorni hanno affondato 42 navi da guerra iraniane e distrutto buona parte dell'aviazione e del sistema di comunicazioni della Repubblica Islamica". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump al vertice Shi - facebook.com facebook