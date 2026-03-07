Trump L’Iran si arrenda

Durante la prima settimana di conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, le tensioni si sono intensificate con scontri e annunci ufficiali. Il presidente americano ha dichiarato che l’Iran dovrebbe arrendersi, mentre le ostilità tra le parti continuano a coinvolgere diverse zone della regione. Al momento, non ci sono notizie di negoziati o di una soluzione immediata.

di Marta Ottaviani ROMA Prima settimana di conflitto fra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall’altra e se qualcuno pensava che si trattasse di una guerra breve, potrebbe rimanere deluso. Tel Aviv ha annunciato che i combattimenti sono entrati in una nuova fase, Trump vuole la resa incondizionata, ma apre alla permanenza al potere di un religioso. Intanto, a fronte della diplomazia che cerca di muoversi, pur con margini stretti, iniziano anche ad arrivare le prime accuse a Russia e Cina di sostegno o possibile aiuto all’Iran. LA DETERMINAZIONE DI TEL AVIV L’esercito israeliano ha annunciato l’avvio di una "nuova fase" della guerra con l’Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trump all’Iran: «Si arrenda». Teheran: «Non chiudiamo stretto di Hormuz: ma colpiremo ogni nave nemica». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

Iran, Trump: Stop guerra solo con la resa di Teheran. No a invasione di terra: Non serveIl presidente americano: 'L'unica opzione è la resa incondizionata'. Se Teheran resiste serve un accordo sul nucleare ... adnkronos.com

Teheran minaccia l’Europa: Chi si unisce a Usa e Israele sarà un nostro obiettivo legittimoTrump vuole la resa dell’Iran, pioggia di raid su Teheran. Israele colpisce Beirut. Il presidente americano vorrebbe replicare il modello Venezuela e ... lastampa.it

Una preghiera per il presidente degli Usa e per le forze armate. Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Dan Scavino, ha condiviso un video diventato in breve tempo virale che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump seduto nello Studio Ovale del - facebook.com facebook

Il muro di Madrid contro Trump: Sánchez blinda il “No alla guerra” x.com