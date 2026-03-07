Trump | Cuba vive i suoi ultimi momenti

L'ex presidente ha affermato che Cuba vive i suoi ultimi momenti. Le sue parole sono state riprese dai media internazionali e arrivano in un momento di tensioni crescenti nella regione dei Caraibi e di pressioni economiche sempre più forti sul governo cubano. La dichiarazione ha attirato l'attenzione di osservatori e analisti, senza che siano ancora chiare le implicazioni di tali affermazioni.

Le dichiarazioni di Donald Trump su Cuba, rilanciate dalla stampa internazionale si inseriscono in un contesto di forte tensione geopolitica nei Caraibi e di crescente pressione economica su l'Avana. Il presidente statunitense ha affermato che l’isola starebbe vivendo gli “ultimi momenti” prima di una svolta, sostenendo che il governo cubano sarebbe pronto a negoziare con Washington dopo mesi di sanzioni, isolamento energetico e difficoltà economiche. Negli ultimi giorni Trump ha dichiarato che il governo cubano sarebbe vicino al collasso e desideroso di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. In un’intervista e in interventi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

