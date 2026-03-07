Trump annuncia l' ampliamento degli obiettivi militari in Iran

Il presidente americano ha visitato oggi le famiglie dei militari statunitensi uccisi in Kuwait durante la guerra con l’Iran. Successivamente, ha annunciato l’ampliamento degli obiettivi militari in Iran. La visita si è svolta in Delaware e ha coinvolto il ricordo dei soldati caduti. La comunicazione riguardo alle nuove strategie militari è stata fatta subito dopo l’incontro.

Il presidente americano in risposta al presidente iraniano Pezeshkian, che aveva respinto l'idea di arrendersi: "Colpiremo anche zone finora non prese in considerazione" Il presidente americano Donald Trump si è recato oggi nel Delaware a far visita alle famiglie dei primi militari statunitensi uccisi nella guerra con l’Iran, in Kuwait. Prima di volare alla base aerea di Dover per la cerimonia, Trump ha detto durante un vertice di leader latinoamericani in Florida che i sei soldati caduti erano “grandi eroi” che stavano “tornando a casa in un modo diverso da quello che pensavano”. I riservisti dell’Esercito prestavano servizio in un centro di comando con scarsa protezione superiore quando domenica un drone lo ha colpito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump annuncia l'ampliamento degli obiettivi militari in Iran Leggi anche: I medici iraniani: "Vittime colpite agli occhi e alla testa". Trump ha ricevuto una lista degli obiettivi militari Leggi anche: Ecco la mappa degli obiettivi strategici per colpire in Iran. Così Trump vuol fare “strike” Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran Contenuti e approfondimenti su Trump annuncia. Temi più discussi: Iran, il messaggio di Trump al popolo: Prendete il potere, chance unica; Macron invia la portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo. A fuoco il consolato Usa a Dubai. Il figlio di Khamenei eletto nuova Guida Suprema; Natanz nel mirino: l’AIEA conferma danni all’impianto nucleare iraniano.; Iran, Controllo totale dei cieli. Tra qualche ora...: l'annuncio Usa spazza via l'Iran. Trump: Ci avrebbero attaccati | Libero Quotidiano.it. Mentre la Francia annunciava la sua nuova dottrina nucleare, il parlamento italiano si divideva sulle vacanze di Crosetto, scrive Francesco Cundari nella newsletter La Linea ...Mentre la Francia annunciava la sua nuova dottrina nucleare, il parlamento italiano si divideva sulle vacanze di Crosetto, scrive Francesco Cundari nella newsletter La Linea. Arriva tutte le mattine ... linkiesta.it Trump annuncia maxi-operazione militare contro l’Iran e apre una nuova fase di incertezzaIl presidente Donald Trump ha annunciato una campagna militare statunitense massiccia e in corso contro Iran, invitando apertamente i cittadini iraniani a ribellarsi alla loro leadership. globalist.it RaiAccessibilità. . Il presidente iraniano si scusa con i paesi del Golfo colpiti dai raid. Il regime annuncia che lo stretto di Hormuz è aperto alle navi tutti i paesi, ad eccezione di quelle statunitensi e israeliane Trump annuncia la distruzione del sistema comunica - facebook.com facebook Attacco iraniano all’ambasciata USA a Riad: sede chiusa, Trump annuncia risposta x.com