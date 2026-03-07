Un'anziana di Albese Con Cassano è stata coinvolta in una truffa telefonica in cui si è creduto che l'auto del marito fosse stata usata per una rapina. I truffatori hanno detto che presto sarebbero arrivati i carabinieri per controllare l’oro in casa e verificare eventuali beni collegati al crimine. La donna è stata salvata dall’intervento del marito.

Albese Con Cassano (Como), 7 marzo 2026 – Al telefono le hanno raccontato che l’auto di suo marito era stata utilizzata per una rapina e che nel giro di pochi minuti sarebbero passati i carabinieri per verificare che tra l’oro che avevano in casa non ci fosse nulla proveniente dal bottino. La truffa scoperta Così due truffatori hanno contattato una donna di 81 anni di Albese con Cassano, che era in casa con il marito. Quando i due hanno richiamato, già sotto casa, al telefono ha risposto l’uomo, che ha fatto un paio di domande sulla marca del suo veicolo, e ha subito capito che stavano per essere vittime di una truffa. Ha quindi chiamato i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffe, l’allarme continua. Tentano di prelevare l’oro, anziana salvata dal marito

