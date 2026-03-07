Truffa a un’anziana a Chieti e investe un carabiniere durante la fuga | condanna a 4 anni

Due uomini sono stati giudicati in un processo con rito abbreviato davanti al giudice Enrico Colagreco, che si è concluso con una condanna a quattro anni per uno di loro e un’assoluzione per l’altro. L’accusa riguarda una truffa ai danni di un’anziana residente nel quartiere Levante di Chieti avvenuta il 10 aprile 2025. Durante la fuga, uno dei due ha investito un carabiniere.

Una condanna e un’assoluzione. Si è concluso così il processo con rito abbreviato davanti al giudice Enrico Colagreco per due uomini accusati di aver truffato un’anziana residente nel quartiere Levante di Chieti il 10 aprile 2025. Un giovane di 19 anni, residente in Campania, è stato condannato a quattro anni di reclusione e a una multa di mille euro. Un altro imputato, 44 anni, è stato invece assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”. Secondo quanto ricostruito durante le indagini, la vittima – una donna di 85 anni – era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era finto suo nipote e le aveva chiesto la consegna di 6mila euro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Truffa del finto carabiniere. Raggirano un’anziana, prese durante la fuga

Leggi anche: Si finge carabiniere e truffa anziana, poi la fuga in autostrada

Contenuti utili per approfondire Truffa a un'anziana a Chieti e investe....

Temi più discussi: Sua figlia è in arresto: la truffa da 25mila euro a un’anziana e il dettaglio che ha incastrato il 20enne; Truffa del falso ricovero in ospedale: raggirata un'anziana a Rivara, ha perso 4mila euro; La piaga delle truffe. Raggira un’anziana e fugge con tutti i gioielli: in manette un 19enne; Truffe agli anziani. Sono un ispettore, a breve le manderò un collega e spilla 2.500 euro a una donna.

Truffa a pensionata, anziana agrigentina consegna 20 mila euro in gioielli a finti avvocatiEnnesima truffa in provincia di Agrigento. Questa volta ad essere finita nelle maglie dei malviventi è un’anziana di 82 anni di Cianciana. La pensionata è stata raggiunta telefonicamente da un ... grandangoloagrigento.it

Truffa un'anziana e le porta via gioielli e contanti per 30mila euro, arrestato dalla Mobile mentre sale in trenoROVIGO Un altro truffatore e ladro di anziani è incappato nelle manette della Polizia. Con un’operazione che è partita da Rovigo e si è conclusa a Monselice, ... ilgazzettino.it

#NAPOLI, LA #TRUFFA - Un po' come nella famosa scena del film "Così Parlò Bellavista", con i compianti fratelli Imperatrice, si facevano consegnare l'importo del pedaggio restituendo anche il giusto resto - facebook.com facebook

Ancora una truffa via telefono, vittima questa volta una donna in via Fabio Severo triesteallnews.it/2026/03/ancora… x.com