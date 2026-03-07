Trovati con stupefacenti nel parco | denunciati

Due uomini di 41 e 48 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Noventa Padovana dopo essere stati trovati in possesso di stupefacenti nel parco. I militari hanno sequestrato le sostanze e avviato gli accertamenti per verificare le eventuali responsabilità penali. La misura si è conclusa con la denuncia in stato di libertà dei due uomini coinvolti.

I Carabinieri della Stazione di Noventa Padovana hanno denunciato in stato di libertà due uomini, di 41 e 48 anni, residenti nella provincia, per l'ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

