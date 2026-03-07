Trovare un sarto ha dato una nuova vita al mio guardaroba
Un sarto ha ridato nuova vita al mio guardaroba, offrendo un’alternativa su misura ai capi preconfezionati. Oltre alla newsletter settimanale inviata via email, In Fashion Terms è ora anche una rubrica inserita nell’edizione cartacea di GQ Italia. La collaborazione tra il team di moda e la rivista cartacea si concretizza in un approfondimento costante e aggiornato sul mondo dello stile.
Oltre alla newsletter che ricevi ogni settimana via mail, In Fashion Terms è diventata anche una rubrica nell’edizione cartacea di GQ Italia. L’articolo che segue è la prima puntata, tratta dal numero di marzo. Sul giornale, In Fashion Terms parlerà di moda e stile attraverso storie grandi e piccole: la rubrica del prossimo mese sarà dedicata agli impegni dei direttori creativi dopo aver lasciato i grandi marchi di moda. Vivere il proprio quartiere significa conoscerne ogni angolo. Non basta sapere dove andare a fare la spesa o dove fare colazione la domenica mattina, se ci si vuole davvero definire un abitante dell’insieme di palazzi, vie e piazze che circondano le nostre abitazioni, bisogna sapere apprezzare tutte le possibilità che ci vengono offerte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche: Un incontro casuale ha dato vita al colore più famoso della Maison, in grado di far sentire ogni donna "una dea".
Andrea Gios: “Sighel mi ha rotto il cuore. Francesca Lollobrigida ha dato una lezione di vita a tutti”Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha rivissuto a Fanpage le emozioni delle straordinarie Olimpiadi di Milano...
Approfondimenti e contenuti su Trovare un sarto ha dato una nuova vita....
Discussioni sull' argomento Davanti alla macchina da cucire è iniziato un sogno: la sfida delle sartigiane; Roberto Molinelli e l’orchestra all’Ariston: Cuciamo abiti su misura per la voce; Incubo liste d’attesa: Costretto a emigrare a Rimini per una visita; Valle Caudina: Clemente Arredamenti festeggia il primo compleanno.
Polemica di Fdi: "In quattro anni non si riesce a trovare quadra" - facebook.com facebook
Trovare i nutrienti giusti: l’equilibrio nel piatto x.com