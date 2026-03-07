Troppo forte il Venezia | 2-0 alla Reggiana colpendo anche quattro pali

Il Venezia ha battuto la Reggiana con un risultato di 2-0 in una partita giocata a Reggio Emilia. Durante l'incontro, i biancoblu hanno colpito quattro pali senza riuscire a segnare. La squadra ospite ha centrato due volte la rete e si è portata a casa i tre punti. La partita si è conclusa con il Venezia in vantaggio, lasciando la Reggiana senza punti.

Reggio Emilia, 7 marzo 2026 – Troppo forte il Venezia: la Reggiana cade per 2-0 e concede anche quattro pali. Poche occasioni per Novakovich e compagni: qualche ripartenza nel primo tempo, ma i veneti sono stati in controllo. In base ai risultati di giornata, i granata sono scivolati nei playout e sabato, alle ore 15, a Bari diventa fondamentale (almeno) non perdere. Il tabellino VENEZIA-REGGIANA 2-0 VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (40'st Korac), Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez (35'st Dagasso), Busio, Doumbia (40'st Lella), Haps (22'st Sagrado); Yeboha, Adorante (22'st Lauberbach). A disp.: Grandi, Franjic, Venturi, Compagnon, Bohinen, Casas, Pietrelli.