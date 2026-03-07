Tre pap test negativi ma muore di tumore all’utero | laboratorio condannato a risarcire 300mila euro la famiglia di una 47enne di Lecce

Un laboratorio di Lecce è stato condannato a pagare 300mila euro ai familiari di una donna di 47 anni deceduta nel 2023 a causa di un tumore all’utero. La donna aveva effettuato tre pap test tra novembre 2016 e febbraio 2019, tutti risultati negativi. La condanna arriva in seguito all’errore di diagnosi che ha impedito un intervento tempestivo.

Un laboratorio di Lecce è stato condannato a risarcire con 300mila euro i familiari di una donna di 47 anni, morta nel 2023 a causa di un tumore all’utero, dopo che tre pap test eseguiti tra novembre 2016 e febbraio 2019 erano risultati erroneamente negativi. Gli errori nei referti hanno causato un ritardo nelle cure e nelle terapie, che avrebbero potuto salvare la vita della paziente o, almeno, prolungarla. Tutto ha avuto inizio nel 2016, quando la donna ha cominciato a notare perdite di sangue vaginale. Dopo un’ecografia addominale completa le è stato consigliato di rivolgersi a una ginecologa, che le ha suggerito di effettuare un pap test. Il primo esame, eseguito nel laboratorio di Lecce, è risultato negativo, rilevando solo una fibromatosi uterina non sintomatica, con indicazione a un controllo tra 12 mesi. 🔗 Leggi su Open.online

Svolge 3 pap test negativi, ma aveva un tumore all’utero: laboratorio risarcisce familiari per 300mila euroUna donna di 47 anni si è sottoposta a 3 pap test risultati negativi tra il 2016 e il 2019, ma aveva un carcinoma all'utero.

Leggi anche: Lecce, tre pap test negativi ma il tumore c’era: donna muore a 47 anni e il laboratorio risarcisce la famiglia

Una raccolta di contenuti su Tre pap test negativi ma muore di....

Temi più discussi: Camorra, scacco al re del cemento: sequestro da più di 2 milioni di euro. Il finanziamento al clan; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di venerdì 6 marzo 2026: i numeri vincenti di oggi; Sindrome HPV: oggi, 4 marzo, Giornata Internazionale per la prevenzione e la diagnosi.

Tre pap test negativi, ma muore di cancro all'utero a 47 anni: il laboratorio paga 300mila euro di risarcimento alla famigliaUna diagnosi di tumore all'utero arrivata in ritardo e la morte, dopo cicli di chemio che potevano essere evitati. Tutto per colpa di un laboratorio analisi e di tre pap test negativi ... leggo.it

Tre pap test sono negativi, ma muore a 47 anni per un cancro all'utero: il laboratorio paga 300mila euroLa donna aveva continue perdite di sangue ma gli screening effettuati non segnalavano niente di anomalo. Dopo il decesso, i familiari hanno deciso di affidare gli esami svolti a un'altra clinica: il p ... today.it

Pizzo Tre Signori. Credit foto :Claudio Pomoni - facebook.com facebook

Perché per tre settimane il fuso orario con New York scende a 5 ore x.com