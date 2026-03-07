Trattori a Roma ‘Mercosur è la morte degli agricoltori’

Gli agricoltori e i pescatori del Coapi hanno organizzato una protesta a Roma nella seconda giornata di mobilitazione, con cori e striscioni che gridano “Non svendiamo l’agricoltura italiana, non svendiamo il nostro cibo”. I partecipanti hanno manifestato contro le politiche commerciali del Mercosur, ritenute dannose per le loro attività, mettendo in evidenza il loro dissenso attraverso discorsi e cartelli.

Con questa protesta gridata dal palco è iniziata la seconda giornata di mobilitazione degli agricoltori e dei pescatori del Coapi. Un centinaio di manifestanti si è raccolto in piazzale ostiense a Roma, ma ne sono attesi altri, annunciano gli organizzatori. Cinque trattori ai lati del palco espongono striscioni con slogan contro l’accordo del Mercosur, contro von der Leyen e in difesa delle produzioni agricole italiane: ‘#telodoioilmadeinitaly’, ‘Il Mercosur è la morte di noi agricoltori’, ‘Il Mercosur è la nostra fine’. “Ieri con i trattori abbiamo sfilato a Roma. Oggi siamo qua in Piazzale Ostiense insieme a cittadini, sindaci, associazioni consumatori, gli artigiani del cibo del CNA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

