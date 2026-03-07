Tratte senza fili e radar anti-incidente Gualtieri spacchetta sui social il nuovo tram di Roma

Il nuovo tram di Roma, dotato di tecnologie senza fili e radar anti-incidente, è stato presentato sui social dal sindaco. La comunicazione ha mostrato le caratteristiche del veicolo, evidenziando le innovazioni introdotte nel sistema di trasporto pubblico cittadino. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori commenti o analisi sul significato di queste novità.

Sbarca nella Capitale il primo dei 121 nuovi Urbos e il primo cittadino lo celebra con uno dei suoi video sui social. Ecco tutte le novità La rivoluzione dei trasporti a Roma è una notizia che merita di essere celebrata e raccontata con i tempi giusti. E' quello che deve aver pensato l'amministrazione capitolina che, dopo ritardi e le critiche ingoiate come bocconi amari, ha deciso di celebrare l'arrivo del primo dei nuovi tram, diluendone i contenuti, sui social e non solo. Così, dopo l'annuncio dello sbarco a Civitavecchia lo scorso 3 marzo e il video "teaser" dell'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, che ne immortalava l'ingresso (ancora impacchettato) nello storico deposito di via Prenestina, è arrivato giovedì (con pubblicazione sui social venerdì) il momento della verità.

