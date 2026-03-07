Trasporti eccezionali in autostrada | chiusa per una notte l' A26 tra Arona e Gravellona

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, l'autostrada A26 tra Arona e Gravellona Toce sarà chiusa al traffico in direzione nord. La chiusura, dalle 22 alle 4, è necessaria per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. Questa interruzione temporanea interessa il tratto tra le due località, e si svolgerà senza altre disposizioni di traffico o deviazioni segnalate.

Viabilità interrotta dalle 22 di domenica 8 marzo nel tratto in direzione nord. Chiuso anche lo svincolo di Baveno Per consentire il transito di trasporti eccezionali, infatti, dalle 22 di domenica 8 alle 4 di lunedì 9 marzo sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, in direzione nord. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Arona, gli automobilisti in viaggio potranno percorrere la Statale del Sempione e rientrare in A26 a VerbaniaGravellona. Sarà inoltre chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di utilizzare il casello di Arona, lo svincolo di Verbania, di Meina o di Carpugnino (quest'ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri). 🔗 Leggi su Novaratoday.it

