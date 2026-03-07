Traffico Roma del 07-03-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 7 marzo 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti sulla Salaria nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe a causa di lavori in corso. Il traffico è congestionato in entrambe le direzioni, con velocità ridotte e code che si estendono lungo la strada. Non ci sono incidenti segnalati, ma le operazioni di manutenzione stanno influenzando la circolazione.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibili quindi la formazione di code Ricordiamo anche lavori sulla Ardeatina e tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita a senso unico alternato ed è frequente la formazione di code e attese nelle direzioni prosegue fino a domani alla fiera di Roma il motodays 2026 manifestazione dedicata interamente al mondo delle due ruote con esposizioni test ride e incontri ricordiamo che per raggiungere lo spazio espositivo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

