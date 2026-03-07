Il traffico a Roma il 7 marzo 2026 alle 18:30 mostra spostamenti prevalentemente su percorsi a breve e medio raggio. Le vie principali della città presentano code e rallentamenti, con alcune arterie ancora congestionate rispetto alle altre aree. La situazione interessa soprattutto zone centrali e arterie che collegano i quartieri più popolosi. Non si registrano incidenti o interruzioni di servizio significative.

luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti sulla Salaria si transita a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo non è esclusa la formazione di code e di attese nelle due direzioni ancora a proposito della Salaria a Roma ricordiamo i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di code e rallentamenti Ricordiamo anche i lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita a senso unico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-03-2026 ore 18:30

Traffico Roma del 07-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma incidente con code di 3 Km sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo anulare Viale Togliatti verso la tangenziale est e qui in...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Via Roma chiusa, a Corneto traffico quasi triplicato. Ma la città sta collaborando; Strade chiuse Roma 1 marzo 2026 per la Ostia Half Marathon: divieti e deviazioni.

Traffico Roma del 07-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti sulla ... romadailynews.it

Altezza semaforo dell' eur In ingresso a Roma Code per traffico intenso In resto del traffico risulta essere scorrevole in entrambi i sensi di marcia senza particolari disagi alla circolazione - facebook.com facebook