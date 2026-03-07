Traffico Roma del 07-03-2026 ore 16 | 30

Alle 16:30 del 7 marzo 2026, il traffico a Roma viene monitorato da Luce Verde e Roma Mobilità. Questi servizi forniscono aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale, aiutando i pendolari a pianificare gli spostamenti e a evitare eventuali disagi lungo le principali vie della città. La gestione del traffico e la comunicazione sono affidate a questi strumenti per informare gli automobilisti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico lavori di potatura Fino al prossimo 20 marzo in via Leone XIII tra Piazza Pio XI e via Aurelia Antica previste riduzioni di carreggiata in base all' avanzamento dei lavori alle 17:30 di oggi all'Olimpico per il torneo delle Sei Nazioni di rugby la nazionale italiana incontrerà l'Inghilterra previsti per...