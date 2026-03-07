Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 7 marzo 2026, nel Lazio si sono registrati diversi spostamenti, con particolare intensità nel traffico di breve e medio raggio. La giornata ha visto numerosi veicoli in movimento, con molte strade che presentavano una circolazione regolare, mentre altre hanno mostrato rallentamenti. La situazione si è sviluppata in un contesto di spostamenti quotidiani in questa fascia oraria.

luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti sulla Salaria si transita a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo non è esclusa la formazione di code e di attese nelle due direzioni ancora a proposito della Salaria a Roma ricordiamo i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di code e rallentamenti Ricordiamo anche i lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita a senso unico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio nel trovati rallentamenti per lavori sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni code per traffico sulla... Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Lazio del. Temi più discussi: Porti di Roma e del Lazio: traffici in crescita nel 2025; Traffico Lazio del 02-03-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 27-02-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 02-03-2026 ore 17 | 30. Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti sulla ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Tra #Campania e #Lazio i capitali della “Terra dei fuochi”: confiscati beni per oltre 204 milioni di euro I proventi del traffico illecito di rifiuti reinvestiti anche nel Lazio, utilizzato come base per operazioni economiche e riciclaggio. È quanto emerge dall’ultima ind - facebook.com facebook