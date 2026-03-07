tra mito e adrenalina dalle vetture storiche al gp di formula 1 un anno di passione

Nel 2026 l’Autodromo Monza ospiterà una serie di eventi che spaziano dalle vetture storiche al Gran Premio di Formula 1. Il primo appuntamento sarà il 26 marzo con il prologo della Milano-Sanremo, una gara di regolarità riservata alle auto d’epoca. L’anno promette di essere ricco di emozioni per gli appassionati di motori, con un calendario che combina passato e presente.

Il 2026 dell’Autodromo Monza sarà una lunga cavalcata di adrenalina e passione. Si parte il 26 marzo con un tuffo nella storia: il prologo della Milano-Sanremo, gara di regolarità dedicata alle auto storiche. Le verifiche tecniche e sportive, le prime speciali e soprattutto il passaggio sull’Anello dell’alta velocità restituiranno al pubblico l’atmosfera dei grandi rally d’epoca, con vetture che sembrano uscite da un album fotografico ma che, una volta in pista, sanno ancora emozionare. Dal 30 aprile al 2 maggio, il circuito si tingerà dei colori del Porsche Club Suisse, appuntamento ormai familiare per gli appassionati del marchio di Stoccarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

