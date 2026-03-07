Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra sono gli attori protagonisti dello spettacolo “Cena con sorpresa”, in scena al Teatro Dante di Arezzo. L’evento si terrà mercoledì 11 marzo, proseguendo la stagione teatrale che si svolge a Sansepolcro. La rappresentazione prevede un ensemble di artisti già noti al pubblico.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Nuovo appuntamento con la stagione teatrale al Teatro Dante. Prosegue a Sansepolcro la stagione teatrale del Teatro Dante con un nuovo appuntamento in programma mercoledì 11 marzo. Sul palco saliranno Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra, protagonisti della commedia “Cena con sorpresa”, uno spettacolo brillante che unisce ironia e riflessione sulle dinamiche familiari e sui pregiudizi della società. La storia ruota attorno a Stefania e Arnaldo che, durante una cena apparentemente tranquilla, scoprono che il loro amico Francesco ha una relazione con la loro figlia ventenne. Da quel momento la serata si trasforma in un susseguirsi di situazioni imprevedibili e divertenti, in cui certezze e convinzioni vengono messe alla prova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra, protagonisti di “Cena con sorpresa”

"Cena con sorpresa": equivoci e risate con Tosca D'Aquino e Simone Montedoro

