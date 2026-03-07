Torna la Tirreno-Adriatico, la corsa ciclistica che quest’anno celebra la sua 61ª edizione. La competizione si svolgerà dal 9 al 15 marzo, con tappe distribuite tra le regioni del Tirreno e dell’Adriatico. La corsa si concluderà con due tappe a Civitanova e San Benedetto, rispettivamente domenica 15 marzo. La gara coinvolge numerosi professionisti del settore e attira l’attenzione di appassionati e spettatori.

Tutto pronto per la 61ª edizione della ‘ Tirreno Adriatico ’: la corsa dei due mari andrà in scena da lunedì 9 marzo e si chiuderà con la tappa conclusiva di Civitanova e San Benedetto, di domenica 15 marzo. Proprio ieri il commissario straordinario ha deliberato il rinnovo ufficiale della partnership con la gara ciclistica che avrà le Marche Sud protagoniste a metà mese, quando la carovana, dopo la partenza da Civitanova, percorrerà le strade dell’entroterra per arrivare sul territorio cittadino dove i ciclisti si daranno battaglia lungo i quattro giri del circuito finale. Nello specifico, l’arrivo in riviera è previsto approssimativamente per le 14: il circuito si snoderà fra viale Buozzi, il lungomare, via dei Mille, via del Mare e lungo la Statale 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la Tirreno-Adriatico: ecco il programma

Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, la ‘Due Mari’ passa per Terni: ecco i big alla partenza

Tirreno-Adriatico 2026, dopo 40 anni Cortona torna protagonista: sarà partenza della terza tappaIl comune della Valdichiana ospiterà l'inizio della frazione lunga 225 chilometri che arriverà a Magliano de' Marsi, in programma mercoledì 11 marzo.

Contenuti e approfondimenti su Torna la Tirreno Adriatico ecco il....

Temi più discussi: Torna la Tirreno Adriatico, tanti eventi collegati alla corsa ciclistica; Tirreno Adriatico 2026: percorso, programma, chi ci sarà e dove vedere la Corsa dei Due Mari · Ciclismo su strada; Tirreno-Adriatico, torna in Umbria la Corsa dei Due Mari: la terza tappa passa per Perugia e Terni; TIRRENO-ADRIATICO. LA PRIMA VOLTA DEI MURI PESARESI PROMETTE SPETTACOLO E... LEGGENDA.

Tirreno-Adriatico, passaggio a Terni l’11 marzo: divieti di circolazione. L’ordinanzadi Ma. Gi. Pen.La famosa manifestazione ciclistica Tirreno-Adriatico anche quest’anno passerà per l’Umbria. Il Cuore verde d’Italia sarà protagonista nella terza tappa della manifestazione, l’11 marzo ... umbria24.it

San Benedetto del Tronto, torna la Tirreno Adriatico. Tanti gli eventi collegati alla corsa ciclisticaCon l’approvazione della deliberazione del Commissario Straordinario, San Benedetto del Tronto rinnova ufficialmente la sua partnership con la corsa ciclistica Tirreno Adriatico. Quella del 2026 sar ... picenotime.it

Grandi Nomi al Via della Tirreno Adriatico 2026! Isaac Del Toro sarà al via della competizione e diventa inevitabilmente uno dei favoriti! Dopo aver conquistato il secondo posto al Giro d'Italia 2025 e aver vinto l'UAE Tour in questa stagione, Del - facebook.com facebook

These roads are waiting… the 2026 Tirreno Adriatico 2026! . Queste strade stanno aspettando… la Tirreno–Adriatico 2026! #TirrenoAdriatico @CA_Ita @RegioneMarcheIT x.com