Torna il sereno nella maggioranza | sostegno alla sindaca e un documento politico per superare la crisi

Nella città di Latina si assiste a una riunificazione della maggioranza dopo un periodo di tensioni. I partiti di centrodestra e i consiglieri comunali hanno firmato un documento politico condiviso, che conferma il sostegno alla sindaca e il loro impegno a lavorare insieme. La firma rappresenta un passo importante per ristabilire la stabilità nel consiglio comunale.

Torna il sereno nella coalizione di maggioranza a Latina. A sancire la pace, dopo l’ennesima crisi, il documento politico condiviso e sottoscritto dai partiti di centrodestra e dai consiglieri comunali che ribadisce “l’impegno comune a sostenere con determinazione il lavoro quotidiano della sindaco Celentano, riconosciuto come punto di riferimento e guida dell’azione amministrativa, nel garantire alla città un governo all’altezza delle aspettative dei cittadini”. Così la colazione di centrodestra, che ha vissuto un’altra settimana difficile, ha rinnovato “con convinzione”, come si legge in una nota del Comune, il proprio sostegno alla prima cittadina e all’azione di governo che sta portando avanti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Maggioranza sull’orlo della crisi: strappo tra la sindaca e il PdSi mettono male le cose a Palazzo di Città e l’arte di procrastinare rischia di mandare in frantumi la maggioranza.

Leggi anche: Il campo largo cambia formula per superare la crisi: al via gli incontri bilaterali con la sindaca

