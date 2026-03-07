Tormenta la ex per due anni la spia con il drone e le scatta foto di nascosto

Un uomo ha perseguitato la ex per due anni, inviandole messaggi e facendole regali indesiderati. Inoltre, l’ha spiata con un drone e le ha scattato foto di nascosto, senza il suo consenso. La donna ha denunciato il comportamento e le autorità hanno avviato un’indagine. La vicenda evidenzia una serie di comportamenti persecutori che si sono protratti nel tempo.

Un ragazzo di 31 anni, residente in provincia di Udine, è stato incastrato dalle immagini presenti nella memoria del dispositivo Non si era rassegnato alla fine della storia con la sua ex fidanzata, così, per due anni, l'ha perseguitata con messaggi, regali indesiderati e un'inquietante sorveglianza aerea. Un 31enne residente nell'Alto Friuli è stato raggiunto da una misura cautelare che gli impone il divieto di avvicinamento alla vittima e l'obbligo di firma giornaliero. L'indagine, condotta dai carabinieri di Moggio Udinese sotto la direzione della procura della Repubblica di Udine, è scattata nell'ottobre scorso dopo la denuncia della donna.