Tormenta la ex con un drone scattando foto a lei e al nuovo compagno

Un uomo ha sorvolato ripetutamente con un drone la ex e il suo nuovo partner, scattando foto senza il loro consenso. Dopo due anni di messaggi insistenti, regali indesiderati e un’attività di sorveglianza aerea, continua a perseguitare la donna nonostante la fine della relazione. La situazione è stata segnalata alle autorità, che stanno approfondendo il caso.

Un 31enne residente nell'Alto Friuli è stato incastrato dai carabinieri. Scattate le accuse di atti persecutori e interferenza illecita nella vita privata Non si rassegnava alla fine della relazione e, per due anni, ha perseguitato l’ex fidanzata con messaggi, regali indesiderati e un’inquietante sorveglianza aerea. Un 31enne residente nell’Alto Friuli è stato raggiunto da una misura cautelare che gli impone il divieto di avvicinamento alla vittima e l'obbligo di firma giornaliero. L’indagine, condotta dai carabinieri di Moggio Udinese sotto la direzione della Procura della Repubblica di Udine, è scattata nell’ottobre scorso dopo la denuncia della donna. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Pamela Camassa fidanzata con Stefano Russo, la foto che ufficializza la storia con il nuovo compagno

"Con lei è felice", chi è Abdu James, il nuovo compagno di Federica BrignoneDopo il terribile infortunio e la lotta per risalire, la vita sorride nuovamente alla due volte campionessa olimpica azzurra, anche al di fuori delle...