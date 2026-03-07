Tor Bella Monaca dentro il cohousing per anziani di Sant' Egidio | Insieme combattiamo la solitudine

A Tor Bella Monaca si trova il cohousing per anziani promosso da Sant'Egidio, un progetto che offre una casa condivisa per chi desidera affrontare la vecchiaia in compagnia. Gli anziani vivono insieme, condividendo spazi come il divano, la cucina e la televisione, con l’obiettivo di contrastare la solitudine e favorire l’aiuto reciproco. La struttura si propone come alternativa alla vita isolata.

Le residenze si trovano a Largo Ambrogio Brambilla, qui si condivide il divano, la cucina, insieme si guarda la tivù. E se si ha bisogno di un'assistenza si dividono le spese. Una casa in condivisione per farsi compagnia nella vecchiaia e dividere le spese. Si condivide il divano, la cucina, insieme si guarda la tivù. E se si ha bisogno di un'assistenza si dividono i costi. Dal 2021 nel quartiere di Tor Bella Monaca, la comunità di Sant'Egidio ha attivato diverse esperienze di convivenza solidale. Luoghi in cui dove ognuno contribuisce alla gestione della casa con le proprie risorse economiche. C'è Roberta, 69 anni. Che grazie al cohousing riesce a pagarsi un tetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

