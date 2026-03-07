tony effe dice no al matrimonio la confessione di diletta leotta la foto di chiara nasti e zaccagni

Durante il fine settimana si sono susseguite diverse notizie nel mondo dello spettacolo e dello sport. Diletta Leotta ha condiviso una confessione sulla sua vita sentimentale, mentre Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono stati fotografati insieme sui social. Tony Effe ha dichiarato pubblicamente di non voler convolare a nozze, e Maria Esposito ha annunciato di essere single. Questi sono alcuni degli avvenimenti più discussi degli ultimi giorni.

La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti Maria Esposito, Diletta Leotta, Giulia De Lellis e il compagno ma anche Chiara Nasti e il marito Weekend tempo di gossip. C'è chi segue una regola per far durare il matrimonio (Diletta Leotta), chi torna a farsi vedere insieme sui social (Chiara Nasti e Mattia Zaccagni), chi dice "no" alle nozze (Tony Effe) e chi, invece, si dichiara single (Maria Esposito). Il segreto per fare durare una coppia? Non stare insieme. Parola di Diletta Leotta.La conduttrice di Dazn è stata ospite di Paola Perego nel suo podcast "Poteva andare peggio" e, parlando della relazione con Loris Karius (sposato a giugno 2024), ha ammesso di avere trovato il modo perfetto per far durare l'amore: vivere separati.

“Io e lei…”. Tony Effe, l’inaspettata confessione su Giulia De Lellis e il matrimonioNegli ultimi anni la sua immagine pubblica è stata spesso associata agli eccessi, alla provocazione e a uno stile di vita senza freni.

