Tognazzi ad Atripalda | il cinema incontra la città

Da avellinotoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend L'attore romano ospite alla Biblioteca "L. Cassese" per un dialogo aperto al pubblico nell'ambito del progetto ministeriale "Giovani in Biblioteca" Atripalda, 6 marzo 2026 — Alle diciannove in punto, la Biblioteca Comunale "Luigi Cassese" di Piazza Sparavigna ha aperto le porte a Gianmarco Tognazzi. Non una proiezione, non una rassegna: un incontro. Faccia a faccia, senza mediazioni, tra un attore che ha attraversato quattro decenni di cinema italiano e una platea di cittadini che quella storia l'ha vissuta davanti a uno schermo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il grande cinema arriva ad Atripalda: Tognazzi ospite alla Biblioteca “L. Cassese”Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Atripalda è lieto di annunciare un nuovo e prestigioso appuntamento culturale nell’ambito del progetto...

Atripalda, il sindaco Spagnuolo in visita a Manuel: «La città sarà al fianco della famiglia»Il primo cittadino visita il 12enne vittima di un grave incidente, promettendo sostegno concreto e vicinanza alla famiglia Questa mattina il sindaco...

Contenuti e approfondimenti su Tognazzi ad Atripalda il cinema....

Discussioni sull' argomento Tognazzi ad Atripalda: il cinema incontra la città; Il grande cinema fa tappa ad Atripalda: Gianmarco Tognazzi ospite alla biblioteca L. Cassese; Atripalda, un defibrillatore donato dall’ASD Marvin Town a servizio della comunità; Canile di Atripalda, il Comune cambia rotta: gestione affidata con gara pubblica.

Il grande cinema fa tappa ad Atripalda: Gianmarco Tognazzi ospite alla Biblioteca L. CasseseIl Comune di Atripalda è lieto di annunciare un nuovo e prestigioso appuntamento culturale nell'ambito del progetto ministeriale Giovani in Biblioteca, un'iniziativa che mira a rendere i luoghi dell ... atripaldanews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.