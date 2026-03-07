Tognazzi ad Atripalda | il cinema incontra la città

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend L'attore romano ospite alla Biblioteca "L. Cassese" per un dialogo aperto al pubblico nell'ambito del progetto ministeriale "Giovani in Biblioteca" Atripalda, 6 marzo 2026 — Alle diciannove in punto, la Biblioteca Comunale "Luigi Cassese" di Piazza Sparavigna ha aperto le porte a Gianmarco Tognazzi. Non una proiezione, non una rassegna: un incontro. Faccia a faccia, senza mediazioni, tra un attore che ha attraversato quattro decenni di cinema italiano e una platea di cittadini che quella storia l'ha vissuta davanti a uno schermo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

