Tigers in forma | caccia alla vittoria al ’Chersoni’ contro i livornesi del Tirreno

Domani pomeriggio, i Gispi Tigers affronteranno in casa il Tirreno Rugby nella settima giornata della fase promozionale del campionato di Serie C 202526. L'incontro si terrà al campo 'Chersoni' e rappresenta un'occasione importante per i padroni di casa di conquistare la vittoria e salire in cima alla classifica. I due team si sfideranno con l'obiettivo di ottenere il massimo risultato.

Vincere, per aggiudicarsi l’intera posta in palio e prendersi la vetta della classifica. E questo l’obiettivo con cui i Gispi Tigers riceveranno domani pomeriggio il Tirreno Rugby, nel match valido per la settima giornata della fase-promozione del campionato di Serie C 202526 di rugby. Un incontro domenicale, quello previsto per le 14:30 al Chersoni di Iolo, che metterà di fronte due squadre compatte e performanti, le quali attualmente occupano la seconda posizione in classifica con 23 punti a pari merito. Il Livorno capolista (sconfitto la scorsa settimana per 14-10 proprio dagli uomini di Nuti e Pagliai) ha "solo" tre lunghezze di margine, allo stato attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

