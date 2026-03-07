Un tifoso è morto in un incidente in moto e la famiglia del ’Lungo’ ha ricevuto un contributo di 50.000 euro. La notizia ha suscitato attenzione e vicinanza tra amici e conoscenti, che hanno espresso il loro cordoglio e solidarietà. In momenti come questi, le persone si uniscono per sostenersi, anche con gesti concreti, come il supporto economico alla famiglia del defunto.

Nessuno merita di restare solo, in qualunque momento della vita. Ma è nei giorni peggiori che l’affetto e la vicinanza valgono di più. Sabato, in seguito a un incidente stradale, ha perso la vita Gianluca Lorenzini, che gli amici chiamavano ‘Lungo’. E di amici il Lungo e i suoi cari ne hanno tanti. Tutti si sono immediatamente stretti intorno alla moglie Deborah e ai tre figli Alberto, Antonio e Anna. Lo hanno fatto con l’affetto e col calore di chi non pensa alle parole di circostanza, ma cerca i fatti concreti. Così poche ore dopo la tragedia sulla piattaforma Gofundme è stata aperta una raccolta di fondi che ha già visto partecipare circa 700 persone le quali hanno complessivamente raccolto circa 50. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tifoso morto in moto. Donati 50mila euro alla famiglia del ’Lungo’

Morto sulle piste da sci a 14 anni il figlio del killer di Fidene. Alla famiglia 630 mila euro, al papà nullaStava scendendo con lo slittino lungo la pista della Crode Rossa, a Sesto Pusteria, quando, dopo aver perso il controllo, si schiantò contro a un...

Morto dopo incidente domestico, risarcimento da 600mila euro alla famigliaTempo di lettura: 2 minuti I medici soni stati ritenuti responsabili di avere sottovalutato il quadro patologico del paziente, affetto da problemi...

Una raccolta di contenuti su Tifoso morto.

Temi più discussi: Tifoso morto in moto. Donati 50mila euro alla famiglia del ’Lungo’; Dopo la tragedia in moto gara di solidarietà per la moglie e i tre figli di Gianluca: raccolti quasi 10mila euro; Forlì, scontro tra moto e auto: morto il 56enne Gianluca Lorenzini, stava andando dalla moglie malata e ricoverata in ospedale; Cesena, morto a 56 anni dopo incidente auto-moto sull’Emilia: stava andando dalla moglie ricoverata, lascia tre figli.

Cesena, morto a 56 anni dopo incidente auto-moto sull’Emilia: stava andando dalla moglie ricoverata, lascia tre figliA quanto pare, stava andando in moto a trovare la moglie ricoverata all’ospedale Bufalini il 56enne che l’altra sera ha perso la vita in un incidente ... corriereromagna.it

Gianluca muore a 56 anni in sella alla motoIncidente a Cesena, in viale Oberdan: la vittima è Gianluca Lorenzini, l’uomo è morto in ospedale ... msn.com

MORTO A 52 ANNI ANTONIO VISCIONE, CAPO TIFOSO DEI REGGIO BASKINGS https://www.teletricolore.it/2026/02/19/morto-a-52-anni-antonio-viscione-capo-tifoso-dei-reggio-baskings/ - facebook.com facebook