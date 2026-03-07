ti amo sono pronta la lettera che distrusse hollywood e fece tremare il vaticano

Era la "Santa" di Hollywood. Il volto diafano di Giovanna d’Arco, il respiro trattenuto di Casablanca, la grazia composta che l’America puritana degli anni Quaranta aveva eletto a modello di virtù. Poi, un pomeriggio del 1948, in un cinema di Los Angeles, Ingrid Bergman vide Roma città aperta. Fu un’epifania. Contemplò le macerie, il sangue, la verità nuda di Roberto Rossellini. E decise di mettere a repentaglio tutto il suo mondo per abitare quello di lui. La miccia che fece esplodere il più grande scandalo del dopoguerra fu una lettera. Poche righe vergate su carta intestata, spedite dall’Olimpo dei sogni verso la polvere di un’Italia che ancora si leccava ancora le ferite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

