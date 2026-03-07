Prima del derby, l’allenatore ha riferito che Marcus Thuram ha la febbre e non si è allenato, mentre i componenti della squadra si sono allenati senza particolari problemi dopo la partita contro il Como. Il tecnico ha espresso speranza che Thuram possa essere disponibile per la prossima gara, senza rivelare ulteriori dettagli sui possibili effetti dell’infortunio temporaneo. Allegri ha invece commentato che non si può mai sapere cosa può succedere.

“La squadra? Stanno abbastanza bene, dopo il Como si sono allenati bene. Oggi Marcus Thuram ha un po’ di febbre e non è riuscito ad allenarsi: speriamo che domani sia al 100% e a disposizione del gruppo”. Così Christian Chivu, tecnico dell’Inter, ha lanciato l’allarme in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan che vale praticamente uno scudetto. I nerazzurri sono a +10: in caso di vittoria andrebbero a +13 e il campionato sarebbe virtualmente chiuso. In caso di successo dei rossoneri invece il distacco sarebbe di 7 punti. Ancora ampio, ma ci sarebbe ancora una lotta anche per il primo posto. “Con una vittoria si riapre la lotta scudetto? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Thuram ha la febbre”: l’allarme di Chivu prima del derby. E Allegri carica l’ambiente: “Non si sa mai cosa può succedere”

Milan-Inter, conferenza Chivu: “Thuram ha la febbre. Sappiamo cosa rappresenta il derby per le due squadre”Alla vigilia del derby tra Milan e Inter, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dal BPER Training Centre, analizzando la sfida che attende i...

Vieri: «Inter ha un passo impressionante ma nel derby può succedere di tutto. Chivu allenatore preparato. Sorpreso da Allegri»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Approfondimenti e contenuti su Thuram ha la febbre l'allarme di Chivu....

Temi più discussi: Da Karembeu al giovane Djokovic: a Sanremo non c'è solo il Festival; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Alisson Santos e Politano dominanti, Zapata assente; Dubai, drone dell’Iran colpisce l’aeroporto.

Pagina 2 | Chivu verso Milan-Inter: Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante. Su Bastoni e Allegri...Le parole dell'allenatore dei nerazzurri alla vigilia del derby contro il Milan: Mi aspetto determinazione e convinzione ... tuttosport.com

Chivu prima del derby: Thuram ha la febbre. Allegri? Possiamo solo imparare da luiChivu: Thuram ha la febbre. Chalanoglu? Segni di miglioramento L'Inter non avrà a disposizione Lautaro come noto, con il capitano alle prese con il recupero dall'infortunio subito nella sfida in Nor ... corrieredellosport.it

#Chivu prima del derby: " #Thuram ha la febbre. #Allegri Possiamo solo imparare da lui" x.com

Thuram non si è allenato alla vigilia del derby scudetto: confermato Pio Esposito, mentre Bonny recuperato partirà dalla panchina, Lautaro è indisponibile per infortunio. Vi convince la formazione di Chivu - facebook.com facebook