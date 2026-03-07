The Voice Generations le pagelle | il primo bacio di Arisa 5 Hunt e Clementino mariachi 4 Bertè romantica?! 8

Su Rai 1, Antonella Clerici conduce la prima puntata di ‘The Voice Generations’, dove si sono svolte le Blind Audition. Durante le audizioni, Arisa ha ottenuto un voto di 5 per il suo primo bacio, mentre Hunt e Clementino, in versione mariachi, sono stati valutati con un 4. La cantante Bertè si è espressa in modo più romantico, ottenendo un 8.

Il primo appuntamento con le Blind Audition di ‘The Voice Generations’ prende il via sotto la guida di Antonella Clerici su Rai 1. Il talent è di nuovo all'insegna di grandi voci che sfilano di fronte a una giuria compattissima: Arisa, il bicefalo partenopeo composto da Clementino e Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè. Vediamone insieme. Una paio di settimane fa (o forse tre perché con Sanremo di mezzo lo spazio-tempo di dilata e ricompone diversamente, ndr) la finale di ‘The Voice Kids’ aveva battuto alla gara dell'Auditel ‘C’è Posta per Te'. A Maria De Filippi è bastato un punto percentuale in meno, quel punto percentuale in meno, per andare nel panico. 🔗 Leggi su Today.it

Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana BertèAl via la quarta edizione con cinque coach amatissimi: Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè.

Leggi anche: The Voice Generations 2026, Clementino e Rocco Hunt sbottano con Nek e minacciano la fuga: "Questa volta andiamo via"

Una selezione di notizie su The Voice Generations.

Temi più discussi: The Voice Generations oggi sabato 7 marzo, le anticipazioni; The Voice Generations: coach, a che ora va in onda la prima puntata, tutto quello che c'è da sapere; The Voice Generations: la sfida riparte con Antonella Clerici e i suoi coach stasera in tv (ma attenzione all’orario); Antonella Clerici, The Voice Generations cambia orario: le ragioni dello slittamento.

The Voice Generations: tutto quello che c’è da sapere sul programma con Antonella Clerici su Rai 1The Voice Generations 2026: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, orario, streaming, Rai 1 ... tpi.it

The Voice Generations 2026, puntata 6 marzo/ Diretta e concorrenti: al via le blind auditionsLe anticipazioni della prima puntata di The Voice Generations 2026 in onda oggi: cosa accadrà durante le blind auditions. ilsussidiario.net

Francesco e Liliana, madre e figlio arrivati da Marsala, sono tra i concorrenti di The Voice Generations. La loro storia è fatta di musica e famiglia: Liliana, infatti, è stata la prima vocal coach di Ignazio Boschetto de Il Volo. Durante la puntata è arrivata anche facebook

Dopo i Senior e i Kids, #Rai1 ora punta a performance formato famiglia: da stasera in prima serata arriva #TheVoiceGenerations con @antoclerici. x.com