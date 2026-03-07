The Voice Generations le pagelle del 6 marzo | Clementino e Rocco Hunt esplosivi 8 la Clerici si commuove 7

Il 6 marzo è andata in onda una nuova puntata di The Voice Generations, lo spin-off del popolare talent show. Durante la serata, Clementino e Rocco Hunt sono stati giudicati con un voto di 8, mentre Antonella Clerici si è commossa durante le esibizioni, ricevendo un 7. La conduttrice ha condiviso momenti di emozione, accompagnata da musica e sfide tra i talenti.

Antonella Clerici torna in tv con musica, sfide e grandi emozioni grazie a The Voice Generations, lo spin-off del famosissimo talent show. La prima puntata della trasmissione, in onda il 6 marzo 2026, non ha deluso le aspettative, con esibizioni da brividi, ma anche momenti divertenti e tanto talento. Accanto alla conduttrice i confermatissimi giudici: Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Arisa e Nek. Artisti chiamati a giudicare le esibizioni dei concorrenti nelle prime tre puntate dedicate alle celebri Blind Auditions. Un format vincente che prende il volo. Voto. 9 Non era affatto scontato che The Voice Generations fosse un'idea vincente, invece il format è riuscito a stupire, andando oltre le aspettative. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - The Voice Generations, le pagelle del 6 marzo: Clementino e Rocco Hunt esplosivi (8), la Clerici si commuove (7) Leggi anche: The Voice Generations 2026, Clementino e Rocco Hunt sbottano con Nek e minacciano la fuga: "Questa volta andiamo via" The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8)Il primo appuntamento con le Blind Audition di ‘The Voice Generations’ prende il via sotto la guida di Antonella Clerici su Rai 1. A voi la compilation delle arringhe più ironiche di Clementino e Rocco Approfondimenti e contenuti su The Voice Generations. Temi più discussi: The Voice Generations oggi sabato 7 marzo, le anticipazioni; The Voice Generations: coach, a che ora va in onda la prima puntata, tutto quello che c'è da sapere; The Voice Generations: la sfida riparte con Antonella Clerici e i suoi coach stasera in tv (ma attenzione all’orario); Antonella Clerici, The Voice Generations cambia orario: le ragioni dello slittamento. The Voice Generations: tutto quello che c’è da sapere sul programma con Antonella Clerici su Rai 1The Voice Generations 2026: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, orario, streaming, Rai 1 ... tpi.it The Voice Generations 2026, puntata 6 marzo/ Diretta e concorrenti: al via le blind auditionsLe anticipazioni della prima puntata di The Voice Generations 2026 in onda oggi: cosa accadrà durante le blind auditions. ilsussidiario.net «Siamo tornati, dopo il ciclone Sanremo eccoci qua». Così Antonella Clerici accoglie il pubblico di Rai 1 per la prima serata di The Voice Generations, che debutta venerdì 6 marzo 2026. Il format cambia le carte in tavola: questa volta sul palco non si presenta - facebook.com facebook Al via su Rai 1 "The Voice Generations" x.com