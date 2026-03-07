The Voice Generations le pagelle del 6 marzo | Clementino e Rocco Hunt esplosivi 8 la Clerici si commuove 7

7 mar 2026

Il 6 marzo è andata in onda una nuova puntata di The Voice Generations, lo spin-off del popolare talent show. Durante la serata, Clementino e Rocco Hunt sono stati giudicati con un voto di 8, mentre Antonella Clerici si è commossa durante le esibizioni, ricevendo un 7. La conduttrice ha condiviso momenti di emozione, accompagnata da musica e sfide tra i talenti.

Antonella Clerici torna in tv con musica, sfide e grandi emozioni grazie a The Voice Generations, lo spin-off del famosissimo talent show. La prima puntata della trasmissione, in onda il 6 marzo 2026, non ha deluso le aspettative, con esibizioni da brividi, ma anche momenti divertenti e tanto talento. Accanto alla conduttrice i confermatissimi giudici: Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Arisa e Nek. Artisti chiamati a giudicare le esibizioni dei concorrenti nelle prime tre puntate dedicate alle celebri Blind Auditions. Un format vincente che prende il volo. Voto. 9 Non era affatto scontato che The Voice Generations fosse un'idea vincente, invece il format è riuscito a stupire, andando oltre le aspettative. 🔗 Leggi su Dilei.it

