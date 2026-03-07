The Voice Generations domina gli ascolti di Marzo è il programma più visto

Il 6 marzo 2026, durante la prima serata, il programma The Voice Generations ha ottenuto i maggiori ascolti del mese, confermandosi come il più visto di marzo. La trasmissione, condotta da Antonella Clerici, ha attirato un'ampia audience nel prime time, dimostrando il forte interesse degli spettatori italiani per il talent show. I dati ufficiali attestano la leadership di questa produzione televisiva nel panorama delle trasmissioni di intrattenimento.

La prima serata del 6 marzo 2026 ha incoronato un vincitore indiscusso: The Voice Generations ha conquistato il prime time con numeri che certificano il gradimento del pubblico italiano per il talent show condotto da Antonella Clerici. Il ritorno del programma musicale su Rai1 ha catalizzato l’attenzione di 2.595.000 telespettatori, traducendosi in uno share del 18,7% che lascia gli avversari a distanza di sicurezza. Il formato che mette a confronto generazioni diverse di talenti vocali ha dimostrato ancora una volta di possedere quella formula vincente capace di tenere gli italiani davanti allo schermo. Antonella Clerici, padrona di casa ormai rodata nel ruolo, guida il programma con quella naturalezza e quel calore che da sempre caratterizzano la sua conduzione, elementi che si riflettono puntualmente nei dati d’ascolto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Ascolti tv venerdì 6 marzo: The voice generations, Io sono Farah, Propaganda LiveASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 6 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice generations.

