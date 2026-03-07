The Voice Generations conquista la prima serata Le Paralimpiadi non fermano La Ruota della Fortuna

Venerdì 6 marzo 2026, su Rai1, The Voice Generations ha avuto il miglior ascolto della prima serata con una media di circa 2 milioni di spettatori. La trasmissione ha superato altri programmi in palinsesto, mentre le Paralimpiadi sono proseguite senza interruzioni, e La Ruota della Fortuna ha continuato la sua programmazione. I dati Auditel confermano le preferenze del pubblico in questa fascia oraria.