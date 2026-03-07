The Voice Generations conquista la prima serata Le Paralimpiadi non fermano La Ruota della Fortuna
Venerdì 6 marzo 2026, su Rai1, The Voice Generations ha avuto il miglior ascolto della prima serata con una media di circa 2 milioni di spettatori. La trasmissione ha superato altri programmi in palinsesto, mentre le Paralimpiadi sono proseguite senza interruzioni, e La Ruota della Fortuna ha continuato la sua programmazione. I dati Auditel confermano le preferenze del pubblico in questa fascia oraria.
Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, venerdì 6 marzo 2026, vedono su Rai1 The Voice Generations prevalere con una media di 2.595.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah sigla 1.829.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 il film House of Gucci diverte 555.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 il film Top Gun – Maverick registra 1.531.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3 La Pelle del Mondo ottiene 661.000 spettatori (3.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (963.000 – 4.9%), Quarto Grado raduna 1.097.000 spettatori (8.5%). Su La7 Propaganda Live intrattiene 858.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 MasterChef calamita 326. 🔗 Leggi su Iltempo.it
