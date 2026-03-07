The Voice Generations 2026 riepilogo prima puntata | Antonella Clerici al top lacrime ed emozioni infinite

La prima puntata di The Voice Generations 2026 è andata in onda su Rai 1, con Antonella Clerici al timone. La conduttrice ha mostrato grande entusiasmo e coinvolgimento, accompagnando i concorrenti attraverso le esibizioni. Tra momenti di commozione e lacrime, il pubblico ha seguito con attenzione le performance di giovani e adulti. La serata ha visto anche l’intervento di altri protagonisti del programma.

Antonella Clerici torna con la prima puntata di The Voice Generations, in onda venerdì 6 marzo su Rai 1. Il primo appuntamento delle blind auditions regala emozioni e cantanti di alto livello A seguito dei successi ottenuti con The Voice Kids e Senior, Antonella Clerici torna in prima serata su Rai 1 con The Voice Generations. La prima puntata del talent show, in onda venerdì 6 marzo 2026 comincia, come da tradizione, con le blind auditions che in tre punatate, porteranno i finalisti scelti a giocarsi il tutto per tutto nella finalissima del 27 marzo. Francesco e Liliana, madre e figlio arrivati da Marsala, sono tra i concorrenti di The Voice Generations. La loro storia è fatta di musica e famiglia: Liliana, infatti, è stata la prima vocal coach di Ignazio Boschetto de Il Volo.