Tetano di fuggire su un’auto rubata e con un bancomat oggetto di furto | due denunciati uno è di Parma

Due uomini, rispettivamente di Correggio e Parma, sono stati denunciati per ricettazione dopo aver tentato di fuggire a bordo di un'auto rubata. Durante l'intervento, sono stati trovati anche con un bancomat sottratto in modo illecito. L'episodio si è verificato quando le forze dell'ordine hanno fermato i due sospetti, subito dopo aver scoperto il veicolo e il dispositivo finanziario rubati.

Tentano la fuga su un'auto rubata e vengono trovati anche con un bancomat anch'esso rubato. Sono stati denunciati per ricettazione in concorso un 39enne di Correggio e un 31enne di Parma. Per il parmigiano è scattata anche la denuncia per violazione del foglio di via obbligatorio, provvedimento emesso dal Questore di Reggio Emilia che gli impediva il ritorno nel comune di Reggio Emilia per tre anni I fatti risalgono allo scorso 1° marzo, quando è avvenuto il furto di un’auto da un’azienda del comprensorio ceramico reggiano. La mattina successiva, intorno alle 3,40 di notte, durante un servizio perlustrativo in via Fermi i carabinieri hanno intercettato il veicolo con a bordo due uomini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Auto rubata dopo un furto in casa sfreccia a tutta velocità: due denunciati nel BologneseUn'auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade. Con la droga su un'auto rubata a un'associazione di volontariato: denunciatiFirenze, 30 gennaio 2026 – Refurtiva, attrezzi da scasso e sostanze stupefacenti.