Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, nel Reatino, è stata avvertita una scossa di terremoto con epicentro vicino a Leonessa, un piccolo centro montano della provincia di Rieti. La terra ha tremato in quella zona, suscitando timori tra la popolazione. Nessun dato ufficiale segnala danni o feriti al momento.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo nel Reatino, con epicentro nei pressi di Leonessa, piccolo centro montano della provincia di Rieti. Il movimento sismico è stato rilevato dalla Sala sismica dell’INGV di Roma, che monitora costantemente l’attività tellurica sul territorio nazionale. Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.7 ed è stato localizzato a circa quattro chilometri dal comune di Leonessa. L’evento sismico si è verificato alle 22.46, con coordinate geografiche 42.5247 di latitudine e 12.9513 di longitudine, a una profondità di circa 10 chilometri sotto la superficie terrestre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, scossa ancora lì: paura

Terremoto in Italia, la scossa proprio lì. PauraNel corso della giornata odierna è stata registrata una scossa di terremoto che ha richiamato l’attenzione degli esperti e dei cittadini del...

Scossa di terremoto poco fa, localizzata proprio lì: ancora paura, tremori in cittàUna scossa di terremoto oggi nel Tirreno meridionale ha interessato l’area dello Stretto, facendo registrare tremori avvertiti anche a Messina nella...

TERREMOTO IN ITALIA: DOPPIA FORTE SCOSSA NEL NORD. PAURA PER LA POPOLAZIONE

Approfondimenti e contenuti su Terremoto in Italia scossa ancora lì....

Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia, nessun danno; Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo stimata 4.7 a Paternò, tutti i dettagli; Forte scossa di terremoto avvertita a Catania e provincia; Terremoto nelle Marche oggi: scossa di magnitudo 2.6 nel Pesarese. I comuni vicini all’epicentro.

Allerta in Italia: scossa di terremoto registrata nel pomeriggio, cittadini in stradaLa Calabria torna sotto i riflettori per la sua attività sismica, richiamando l'attenzione sul territorio. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, registrata una scossa di terremoto. notizie.it

Sciame sismico in Italia dopo terremoto 3.5: 17 scosse ravvicinate fanno alzare l’allertaSciame sismico in Italia: il terremoto riaccende l’allerta tra gli esperti e conferma la necessità di monitoraggio costante del territorio. notizie.it

Scossa di terremoto nella notte a Leonessa registrata dai sismografi dell’INGV a una profondità di circa 10 chilometri. - facebook.com facebook

Terremoto oggi in Calabria: zona, magnitudo e profondità x.com