Terni nuovo sopralluogo al campo scuola insieme alle società sportive | L’attuale colpo d’occhio è uno spettacolo Spazio per 365 giorni l’anno

Nella mattinata di sabato 7 marzo, si è svolto un nuovo sopralluogo al campo scuola ‘Casagrande’ di Terni, alla presenza di cinque associazioni sportive che avranno in gestione l’impianto tramite un patto di collaborazione. Le società coinvolte sono Athletic Terni, Amatori Podistica e Terni Triathlon. Durante la visita, è stato commentato che l’attuale panorama del campo è molto positivo e che lo spazio sarà disponibile per tutto l’anno.

Nella mattinata di oggi – sabato 7 marzo – c’è stato un nuovo sopralluogo al campo scuola ‘Casagrande’ di Terni, alla presenza delle cinque associazioni che prenderanno temporaneamente la gestione dell’impianto tramite patto di collaborazione: Athletic Terni, Amatori Podistica, Terni Triathlon, Ternana Marathon e Pesistica Yepa. Al sopralluogo odierno presenti anche il vicesindaco e assessore allo sport Paolo Tagliavento, l’assessore ai lavori pubblici Sergio Anibaldi e il delegato provinciale del Coni Moreno Rosati. Confermato che la struttura sarà aperta per gli atleti nei prossimi giorni, come possibile data dell’apertura il 19 marzo. Inizialmente continuerà a esserci una convivenza con i cantieri interni alla struttura, ma è stata data priorità al ritorno degli sportivi in pista dopo anni senza spazi adatta per potersi allenare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Terni Volley Academy, vetrina serale per l’ultima dell’anno: “Iniziativa per le società sportive di pallavolo” Leggi anche: Perché stanno arrivando tutte queste multe alle aziende e alle società sportive di Perugia Una raccolta di contenuti su Terni nuovo sopralluogo al campo scuola.... Temi più discussi: Terni, nuovo sopralluogo della commissione consiliare tra le buche: opposizione diserta; Stiamo lavorando per riaprire quanto prima il campo scuola; Visita del Prefetto a Fabro; Terni. Sopralluogo al camposcuola. Due settimane ed è pronto. Il presidente Fidal Stefano Mei ipotizza come inizio raduni e campionati giovanili. Terni, nuovo sopralluogo della commissione consiliare tra le buche: opposizione disertadi M.R. Dopo il siparietto andato in scena la scorsa settimana in Prima commissione, parte dell’opposizione ha scelto di non partecipare all’ennesimo sopralluogo per valutare la manutenzione stradale ... umbria24.it Confronto tra opposizione Regione e assessore sull'ospedale di TerniIl progetto per il nuovo ospedale di Terni è stato al centro di un confronto in Assemblea legislativa tra l'opposizione di centrodestra e l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti ... ansa.it A Terni doppio appuntamento, tra formazione e memoria, per il vice capo vicario della Polizia Carmine Belfiore. All’auditorium San Domenico di Narni (Terni), ha tenuto una lectio magistralis sul tema “Il valore della formazione nei contesti contemporanei di sic - facebook.com facebook