Teodora Arriva Reggio e il 3 aprile c’è la Coppa

Teodora arriva a Reggio, mentre il 3 aprile si svolge la prima tappa della Coppa Italia B 2026. La fase finale del torneo è prevista a Ravenna, il 3 e 4 aprile. La sede dell’evento ospiterà le partite di apertura, con le squadre pronte a scendere in campo per questa competizione.

Primo atto della Coppa Italia B 2026 che avrà la fase finale a Ravenna, il 3 e 4 aprile. Nella sede della Fipav, a Roma, si sono svolti i sorteggi: per la B1 femminile l’Olimpia Teodora giocherà la seconda semifinale, venerdì 3, alle 19, al Pala de Andrè, contro le lombarde del Garlasco, prime nel girone A al termine del girone d’andata, anche se poi superate dalle rivali del Vigevano. Callipo Vibo Valentia e Annia Padova, dominatrici dei gironi C e D, daranno vita alla prima semifinale. Finale per la Coppa alle 17.30 sabato 4 al Pala De Andrè; finale di consolazione alla Palestra Mattioli. Soliera-Roma e Capo D’Orlando-Pavia di Udine saranno le semifinali per la Coppa di B2 femminile, mentre gli accoppiamenti per la B maschile prevedono Bardolino-Sassuolo e Taviano-Tuscania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley B1 femminile. Teodora, due settimane di stop. La città sogna la Coppa ItaliaSi sono chiusi i gironi di andata per i campionati di serie B1 e B2 femminile e di B unificata maschile.

