Teo Canzi re di Masterchef | io il risotto e la zuppa col chiodo Il sogno? Dare un’identità alla cucina della Brianza dei laghi
Teo Canzi, 24 anni di Olgiate Molgora, ha vinto l’ultima stagione di Masterchef, un programma prodotto da Endemol Shine con Sky. Durante la finale, ha preparato un risotto e una zuppa con il “chiodo”. La sua aspirazione è quella di dare un’identità alla cucina della Brianza dei laghi. La stagione del talent culinario ha registrato i migliori ascolti recenti.
Minalo, 7 febbraio 2026 – Risotto contro cinghiale. Sembra un ritorno alle origini. Masterchef, prodotto da Endemol Shine con Sky, incassa la sua miglior stagione recente e laurea campione Matteo Teo Canzi, 24 anni, di Olgiate Molgora, nella Brianza lecchese. La finale di Masterchef Bella la finale con Carlotta, 25 anni, di Ivrea, e la prima sfida a quattro con Matteo Rinaldi, 28 anni, bergamasco di Boltiere, e Dounia, 28 anni, origine marocchina, di Bassano. Maestri di cerimonie i bravi giudici chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Ospiti d'eccezione Serata didattica, perché il tristellato Nobert Niederkofler... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Masterchef 2026, Teo Canzi è il vincitore: “Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io”
Masterchef 2026, il vincitore Matteo: “Sogno un ristorante nella Brianza dei laghi. La somiglianza con Olly solo con i baffi”È il 24enne Teo, all'anagrafe Matteo Canzi, il vincitore di MasterChef Italia 2026.
Contenuti utili per approfondire Teo Canzi.
Temi più discussi: Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimo; Teo Canzi, re di Masterchef: io, il risotto e la zuppa col chiodo. Il sogno? Dare un’identità alla cucina della Brianza dei laghi; Trionfo a MasterChef 15: il giovane Matteo Teo Canzi è il nuovo re della cucina italiana; Tutto di me: il menù che ha incoronato Teo quindicesimo MasterChef italiano.
Chi è Teo Canzi, il ragazzo d’oro di Olgiate Molgora vincitore di MasterChefIl 24enne lecchese, studente di International Marketing, ha battuto Carlotta: Avrei potuto continuare il mio percorso, lo studio da commercialista avviato, per i prossimi 40 anni, ma non sarei stato ... ilgiorno.it
MasterChef 15, Ha Vinto Teo Canzi! Ma è stata davvero l’edizione più noiosa di sempre? Tutti i retroscena della FinaleMatteo Teo Canzi è il vincitore di Masterchef 15. Una finale senza sorprese dopo l'eliminazione dei favoriti. Scopri i menu, i retroscena e le polemiche. piudonna.it
"#MATTEOCANZI" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Trionfo a MasterChef 15: il giovane Matteo "Teo" Canzi è il nuovo re della cucina italiana Nella serata di giovedì 5 marzo, negli studi di Sky Uno, il ventitreenne Matteo Canzi – per tutti semplicemente Teo – ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il titolo d facebook