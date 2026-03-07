Teo Canzi re di Masterchef | io il risotto e la zuppa col chiodo Il sogno? Dare un’identità alla cucina della Brianza dei laghi

Teo Canzi, 24 anni di Olgiate Molgora, ha vinto l’ultima stagione di Masterchef, un programma prodotto da Endemol Shine con Sky. Durante la finale, ha preparato un risotto e una zuppa con il “chiodo”. La sua aspirazione è quella di dare un’identità alla cucina della Brianza dei laghi. La stagione del talent culinario ha registrato i migliori ascolti recenti.

Minalo, 7 febbraio 2026 – Risotto contro cinghiale. Sembra un ritorno alle origini. Masterchef, prodotto da Endemol Shine con Sky, incassa la sua miglior stagione recente e laurea campione Matteo Teo Canzi, 24 anni, di Olgiate Molgora, nella Brianza lecchese. La finale di Masterchef Bella la finale con Carlotta, 25 anni, di Ivrea, e la prima sfida a quattro con Matteo Rinaldi, 28 anni, bergamasco di Boltiere, e Dounia, 28 anni, origine marocchina, di Bassano. Maestri di cerimonie i bravi giudici chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Ospiti d'eccezione Serata didattica, perché il tristellato Nobert Niederkofler... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Masterchef 2026, Teo Canzi è il vincitore: "Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io"

Masterchef 2026, il vincitore Matteo: "Sogno un ristorante nella Brianza dei laghi. La somiglianza con Olly solo con i baffi"

