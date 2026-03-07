Tenta una rapina e fallisce ne porta a termine un’altra poco dopo | arrestato

Un giovane di 18 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Firenze Santa Maria Novella. Dopo aver tentato una rapina fallita, è riuscito ad effettuarne un’altra poco dopo, che ha portato all’arresto in flagranza di reato. La polizia ha agito sul luogo e ha fermato l’individuo subito dopo l’ultimo episodio.

Il diciottenne di origine marocchina è stato riconosciuto dai carabinieri come responsabile di un altro colpo su un bus a febbraio FIRENZE – I carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, per l'ipotesi di reato di rapina aggravata. I militari, durante un servizio di pattuglia, sono intervenuto in corso dei Tintori, ove un rider aveva segnalato che, poco prima, un uomo aveva tentato di sottrargli la bicicletta da lavoro colpendolo con una bottiglia in alluminio e minacciandolo con un coltello. La vittima era riuscito a filmare l'accaduto con il suo cellulare e aveva reagito prontamente, mettendo in fuga l'aggressore.

