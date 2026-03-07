Tensione a Torino Barriera di Milano | scappano dopo aver rubato una collana d' oro accerchiata una volante

A Torino, nel quartiere Barriera di Milano, tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo si sono registrati diversi episodi di tensione. Durante le giornate, alcune persone hanno tentato di scappare dopo aver rubato una collana d'oro, mentre una volante della polizia è stata accerchiata da alcuni individui. La situazione si è svolta in modo movimentato, con momenti di forte concitazione nelle strade della zona.

Più di un episodio ad alta tensione a Torino Nord, nel quartiere Barriera di Milano, tra le giornate di giovedì 5 e venerdì 6 marzo. Due eventi che hanno richiesto l'immediato intervento degli agenti di polizia e polizia locale: prima una lite, sfociata in aggressione all'incrocio tra via Sempione e via Cigna, poi un furto e l'inseguimento dei presunti scippatori che, come conseguenza, ha avuto anche l'accerchiamento di una volante. L'aggressione è stata registrata nella tarda serata di giovedì, 5 marzo, tra due uomini di origine straniera nelle vicinanze delle ex Piscine Sempione, oggetto di nuovi sgomberi e attività di pulizia dopo il blitz del gennaio scorso.