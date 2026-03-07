Tennis Nicolas Lyam Basilone è 18° nel ranking mondiale under 14

Nicolas Lyam Basilone, 14enne del Tc Bibione, si è posizionato all’18° posto nel ranking mondiale under 14 nel circuito Tennis Europe U14. La sua vittoria nel draw “minore” si è verificata a Sainte-Geneviève-des-Bois, vicino a Parigi, dove ha conquistato il torneo. Basilone è attualmente uno dei giovani talenti più promettenti nel tennis giovanile internazionale.

A Sainte-Geneviève-des-Bois vicino a Parigi, nel circuito Tennis Europe U14, il giocatore del Tc Bibione Nicolas Lyam Basilone fa suo il draw "minore". Dopo aver fruito di un Bye nel main draw come tds n°5 Basilone incrocia la wild card canadese Mefire, un passo falso che lo proietta per la prima volta nella sua carriera nel draw di consolazione. Qui, partito come testa di serie n°1 vince con il cinese Lyu, poi con l'olandese Rafael Fennis n° 39 del ranking mondiale. In finale ad attenderlo Valentjn Roodenburg olandese n°28 e tds n°2 del seeding. Nella mattinata di sabato il riscatto di Basilone consentiva di aggiudicarsi questa finale al terzo set.