Taxi a Bari nuova turnazione da aprile | fino a 100 vetture in servizio la sera e di notte

A Bari, dal primo aprile al 31 dicembre 2026, sarà in vigore una nuova turnazione sperimentale per i taxi. La misura prevede che fino a 100 vetture possano essere in servizio durante le ore serali e notturne, con due diverse modalità di organizzazione a seconda della stagione. La sperimentazione durerà quasi tre anni, coinvolgendo il settore del trasporto pubblico locale.

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2026 doppio sistema di turni tra alta e bassa stagione. L'assessore Petruzzelli: "Più copertura nelle fasce serali e nei collegamenti con aeroporto e porto" Dal 1° aprile al 31 dicembre 2026 entrerà in vigore a Bari una nuova turnazione sperimentale per il servizio taxi, con due differenti organizzazioni del lavoro tra alta e bassa stagione. Secondo quanto spiegato dall’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, la nuova organizzazione consentirà di avere fino a 100 taxi in circolazione nelle ore serali e notturne. La nuova organizzazione del servizio prevede due differenti modalità di turnazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

