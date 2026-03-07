A Bari, a partire dal primo aprile e fino alla fine del 2026, sarà in vigore una nuova turnazione per i taxi. Durante questo periodo, il servizio potrà coinvolgere fino a 100 vetture in servizio serale e notturno, con due diverse modalità di organizzazione a seconda della stagione. La sperimentazione si estende per quasi tre anni, coinvolgendo le fasce di alta e bassa domanda.

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2026 doppio sistema di turni tra alta e bassa stagione. L'assessore Petruzzelli: "Più copertura nelle fasce serali e nei collegamenti con aeroporto e porto" Dal 1° aprile al 31 dicembre 2026 entrerà in vigore a Bari una nuova turnazione sperimentale per il servizio taxi, con due differenti organizzazioni del lavoro tra alta e bassa stagione. Secondo quanto spiegato dall’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, la nuova organizzazione consentirà di avere fino a 100 taxi in circolazione nelle ore serali e notturne. La nuova organizzazione del servizio prevede due differenti modalità di turnazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Maltempo su Bari e provincia: previste piogge e temporali fino a tarda seraScatta l’allerta meteo gialla anche su Bari e su gran parte della provincia, inserite nell’area di Puglia centrale adriatica, secondo l’avviso...

Una raccolta di contenuti su Taxi a Bari nuova turnazione da aprile....

Temi più discussi: Taxi a Bari, nuova turnazione da aprile: fino a 100 vetture in servizio la sera e di notte; Taxi a Bari, nuova turnazione da aprile: fino a 100 vetture in servizio la sera e di notte; A Bari disposta nuova turnazione Taxi; Aumentano i taxi per l’alta stagione, Petruzzelli: Di notte fino a 100 vetture in giro per Bari.

Taxi, a Bari 30 nuove licenze: ecco chi sono. Il saluto del Comune: «Siete il biglietto da visita della città»La buona notizia è che nei prossimi mesi prenderanno servizio trenta nuovi tassisti. Dieci per il trasporto di passeggeri con difficoltà motorie e altri venti a disposizione nelle fasce serali e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Servizio taxi a Bari, attese e polemiche: il Comune «chiama» la RegionePolemiche, code di turisti in attesa di un trasporto, la costante denuncia nelle recensioni dei vacanzieri di collegamenti insufficienti, soprattutto nelle fasce serali. Negli ultimi giorni, sono ... lagazzettadelmezzogiorno.it

BigMama torna in Italia dopo i giorni di paura a Dubai: “Aereo e taxi li abbiamo pagati noi” BigMama è finalmente rientrata in Italia dopo essere rimasta bloccata a Dubai durante i giorni di forte tensione legati all’escalation della guerra tra Stati Uniti-Israele - facebook.com facebook

BIGMAMA: “AEREO E TAXI PAGATI CON I NOSTRI SOLDI”. E GRAZIE AL C***O! “Io e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai con la stessa compagnia aerea del viaggio originale. Aereo e taxi li abbiamo pagati con i nostri soldi”, ha puntualizzato Big x.com